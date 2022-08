Gewissensbisse

Staffel 6 Folge 13 43 Minuten

Nach Spartans Sturz beim Schülerspringturnier hat Mallory schreckliche Gewissensbisse. Sie gibt sich die Schuld an Spartans Verletzung. Amy muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Spartans Hinterhand ist gebrochen. Eine OP verspricht zwar Hoffnung, aber ist nicht ohne Risiko. Was soll sie nur tun? Georgie ist von Spartans Sturz derartig traumatisiert, dass sie Phönix am liebsten nie wieder springen lassen will. Kann Lou zu ihr durchdringen?