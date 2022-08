Überdosis

Staffel 6 Folge 14 43 Minuten

Tys Zukunft ist in ernster Gefahr, als Buckingham in Scotts Klinik an einer Überdosis stirbt. Doch war es wirklich Tys Schuld? Es gibt Hinweise, dass vielleicht Jeremy selbst dahintersteckt. Zu dumm nur, dass es hierfür keine handfesten Beweise gibt. Georgie ist Feuer und Flamme, als sie von der Schule ein Instrument bekommen soll. Leider ist es nur eine Blockflöte. Darauf zu üben, sieht sie gar nicht ein. Gibt es einen Weg, ihr das verhasste Instrument doch noch schmackhaft zu machen? Und was ist zwischen Lou und Caleb los?