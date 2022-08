Verlorenes Vertrauen

Staffel 6 Folge 15 43 Minuten

Spartans Bein ist so weit verheilt, dass er aus der Klinik entlassen werden kann. Auf Heartland scheut er sich jedoch davor, seine Box zu verlassen. Amy befürchtet, dass Spartan das Vertrauen in sie verloren hat. Doch für seine Genesung muss er sich bewegen. Kann Amy zu Spartan durchdringen? Ty versucht immer noch, Beweise für seine Unschuld zu finden. Dabei kommt er allerdings auf eine ziemlich dumme Idee. Wird Jeremy mit dem Mord an seinem Pferd einfach so durchkommen?