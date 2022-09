Unter Druck

Staffel 6 Folge 18 43 Minuten

Wenige Tage vor Georgies Geburtstag taucht überraschend ihr Bruder Jeff auf Heartland auf. Da er inzwischen in gesicherten Lebensverhältnissen lebt, bewirbt er sich um die Vormundschaft für Georgie. Peter und Lou sind entsetzt, denn sie haben die Kleine sehr ins Herz geschlossen. Aber was will Georgie? Als auch noch der Käufer von Kendras Farm und Pferden sich entschließt, Phönix abzuholen und zu verkaufen, bricht für Georgie ihre fragile Welt zusammen. Gibt es noch Hoffnung? Jacks fordernde neue Arbeit fängt an, gesundheitlich Spuren bei ihm zu hinterlassen.