Die Abrissbirne

Staffel 7 Folge 3 43 Minuten

Maggie's Diner und Laden soll verkauft werden. Und Tim und Lou sind plötzlich Konkurrenten im Kampf um das Objekt. Tim möchte gerne eine Franchise-Lizenz eines Burgerladens erwerben und den Laden abreißen lassen. Lou möchte Maggie's erhalten, zumal das Gebäude alle Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllt. Peter ist es gar nicht recht, dass sich Lou so sehr für Maggie's einsetzt, denn eigentlich möchte er endlich seinen Traum vom eigenen Haus umsetzen. Mallory möchte ebenfalls, dass Maggie's erhalten bleibt. Doch aus völlig anderen Gründen. Auf einer Ferien-Camp-Ranch in der Umgebung sterben Pferde. Ty hat einen Verdacht. Amy und Georgie versuchen, Ty bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Und das ist gar nicht so ungefährlich.