Der Groschen fällt

Staffel 7 Folge 4 43 Minuten

Lou erwartet einen wichtigen Gast auf der Ferienranch: ihre New Yorker Freundin Nicole. Bei ihrem Besuch soll alles perfekt sein, da Lou sich von Nicole neue Kontakte in die Geschäftswelt erhofft. Aber es kommt anders. Unterdessen bekommt Amy den heiklen Auftrag, binnen zweier Tage ein Fohlen von seiner Mutter, einem preisgekrönten Cutting Pferd, abzusetzen. Bei dieser schwierigen Aufgabe werden Amy und Georgie immer wieder von Tims Schafen gestört. Nachdem Tim und Jack sich als nicht willig erweisen, etwas zu unternehmen, legen Amy, Georgie und Lou selbst Hand an. Mallory muss eine schwierige Entscheidung treffen. Ist der Geschäftsführer-Job im Maggie's wirklich das, was sie möchte, oder hat das Leben ihr nicht doch mehr zu bieten?