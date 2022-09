Hot Shot

Staffel 7 Folge 8 43 Minuten

Eigentlich haben Lou und Peter mit den Kindern einen Kurztrip in die Berge geplant. Dann bekommt Peter den Auftrag, in letzter Sekunde für einen Vortrag einzuspringen. Als Bonbon soll auch Lou im Damenprogramm einen Vortrag halten. Doch nicht nur die Öl-Damen hören die offenen Worte ihres Vortrags. Amy und Ty passen auf Katie auf, während Lou und Peter unterwegs sind. Eine Art Elternschaft auf Probe. Allerdings würde Amy viel lieber mit dem Problempferd Hot Shot arbeiten. Jack fährt mit Georgie in die alte Fischerhütte. Doch sie sind dort nicht allein. Tim ist heimlich mit Tricia dorthin gefahren. Als unliebsamer Störenfried ist auch noch Tricias Tochter Jade mit dabei. Und die lässt keine Chance aus, für Ärger zu sorgen.