Anknüpfungspunkte

Staffel 7 Folge 13 43 Minuten

Amy bekommt einen neuen Patienten: Das Pferd Cinders ist bei einem Ausritt in einen Teich getreten, in dem ein umgeworfener Elektrozaun lag und hat seit dem Stromschlag panische Angst vor Wasser. Cinders' Besitzerin ist niemand anderes als Lisa, die nach Hudson zurückgekehrt ist. Wie werden Jack und Lisa miteinander umgehen? Gibt es noch eine gemeinsame Chance? Georgie fühlt sich ausgegrenzt und als nicht zur Familie gehörig. Kann Amy zu ihr durchdringen, indem sie sie an der Arbeit mit Spartan teilnehmen lässt?