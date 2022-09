Eine Frage des Alters

Staffel 7 Folge 15 43 Minuten

Tim steckt in der Krise. Sein altes Pferd reicht ihm nicht mehr, doch mit dem neuen ist er überfordert und braucht die Hilfe seiner Tochter Amy, um sein ehrgeiziges Ziel zu erreichen: den Sieg bei einem renommierten Cutting-Turnier. Amy begreift schnell, dass mehr hinter Tims Verhalten steckt. Kann sie ihm helfen, die Wahrheit hinter seinem Verhalten zu erkennen? Georgie hat sich in den Kopf gesetzt, die Aufnahmeprüfung fürs Trickreiten-Extrem-Team zu machen. Nach einigem Hin und Her ist ihre Trainerin Sandra bereit, sie dabei zu unterstützen. Aber Georgie ist noch sehr jung. Hat sie wirklich eine Chance, ins Team aufgenommen zu werden?