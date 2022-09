Wer wagt, gewinnt

Staffel 7 Folge 16 43 Minuten

Seit ihrem Unfall ist Amys Kundenliste stark geschrumpft. Es muss etwas passieren, das ihrem Geschäft wieder einen Schub gibt. Als Lou von ihrer Buchtour zurückkommt, schlägt sie Amy daher vor, ein Seminar zu halten. Aber dabei bleibt es nicht. Lou reißt quasi alles an sich und verhält sich auch sonst eigenartig. Ist ihre Buchtour vielleicht nicht so gut gelaufen wie erhofft? Ty untersucht ein vielversprechendes Pferd, das sein Besitzer eventuell verkaufen will. Als er Caleb davon erzählt, wittert dieser ein gutes Geschäft und schlägt vor, dass sie das Pferd gemeinsam kaufen. Ist das wirklich eine gute Idee?