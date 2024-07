Sechs Merkmale einer lebendigen Kirche (2/2)

Wie soll Kirche in Gottes Augen aussehen? Und was hat das mit unserem persönlichen Leben zu tun? Bayless Conley spricht über sechs Merkmale, an denen man eine lebendige Kirche erkennt. Er ermutigt dazu, ein Leben zu führen, das zielgerichtet, voller Wachstum, Tiefe und Bedeutung ist.