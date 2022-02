Wie kann ich mein geistliches Wachstum messen?

Folge 326 26 Minuten

Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament trägt Gott den Gläubigen auf zu prüfen, wie es mit ihrem Glauben steht. In 2. Korinther 13,5 sagt er zum Beispiel: "Prüft euch, ob ihr fest im Glauben seid. Lasst euch nicht einfach treiben und betrachtet nicht alles als selbstverständlich. Prüft es! Wenn ihr die Prüfung nicht besteht, dann unternehmt etwas." Aber wie genau sieht diese Prüfung aus? Worauf sollten wir achten? In dieser ermutigenden und grundlegenden Predigt zeigt Bayless Conley drei wichtige Punkte, an denen wir unser geistliches Wachstum messen können.