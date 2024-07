Großes von Gott erwarten

Gott möchte, dass wir große Erwartungen haben! In dieser Predigt zeigt Bayless Conley, wie unsere Erwartungen sich auf das auswirken, was wir von Gott bekommen ... oder nicht bekommen. Er ermutigt dazu herauszufinden, was wir wirklich von Gott erwarten und wie wir uns gegen die Grenzen wehren können, die andere uns aufzuerlegen versuchen.