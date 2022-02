Jesus sagt: "Ich bin die Tür"

Folge 331 26 Minuten

Jesus verwendet eine einfache Beschreibung von sich, um uns zu zeigen, wie wir das überfließende Leben, das Gott sich für uns wünscht, bekommen können. In seiner Predigt erklärt Harrison Conley, was Jesus meint, wenn er sagt: "Ich bin die Tür" (Johannes 10,9). Er lädt dazu ein, diese eine Tür zu entdecken, die zur Erlösung, zur Freiheit und zum Frieden in Gott führen wird.