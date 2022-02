Gott hat den Überblick

Folge 335 26 Minuten

Schwere Zeiten sind für Gott keine Überraschung. Mehr noch, sie sind sogar in seinen großen Plan für unser Leben eingeflochten. Pastor Bayless Conley erzählt, was es heißt, mitten in der Bewältigung von Problemen Gott zu vertrauen, und wie er die Fehler und schweren Zeiten im Leben nehmen und zu unserem Besten gebrauchen kann. Er ist überzeugt: Gott verliert seine Ziele für unser Leben nie aus dem Blick.