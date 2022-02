Wie du ein Licht für dein Umfeld sein kannst

Folge 336 26 Minuten

In der Bibel steht das Licht Gottes für verschiedene Dinge, zum Beispiel für Güte, Wahrheit und Transparenz, die zu ehrlichen, gesunden Beziehungen führt. Doch woher kommt Licht? Wie können wir mehr über Gottes Licht erfahren und in diesem Licht leben? Bayless Conley zeigt in dieser Predigt drei Dinge, die für Licht sorgen: Gottes Zusagen, Gottes Gegenwart und Gottes Volk. Er spricht darüber, wie wir für unser Umfeld ein Licht sein können.