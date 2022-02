Folge 437 26 Minuten

I have a dream - In der Geschichte gab es immer wieder Menschen, die sich für etwas eingesetzt haben und etwas an den Zuständen in der Welt oder Gesellschaft ändern wollten. Dafür muss man aber nicht Martin Luther King oder Mutter Teresa sein. Jeder kann seinen Teil beitragen. Diesmal geht es um Geschichten von Menschen wie du und ich, die sich sozial engagieren und Projekte der Hoffnung ins Leben gerufen haben.