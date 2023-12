Aus Äthiopien ins Gelobte Land

Das Schicksal der letzten äthiopischen Juden, die nach Israel zurückkehren, ist eines der faszinierendsten Kapitel der jüdischen Geschichte der Neuzeit. Aus Äthiopien sind in den vergangenen 40 Jahren über 100.000 Juden nach Israel eingewandert. Erst im November 2015 wurde von der israelischen Regierung beschlossen, die noch letzten in Äthiopien lebenden ca. 9000 Juden ebenfalls heimzuholen. Die meisten von ihnen haben Familien in Israel und warten seit Jahren in Transitlagern in Addis Abeba und Gondar darauf, mit ihren Angehörigen wiedervereint zu werden.