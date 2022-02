Eine ziemlich erfolgreiche Familie

Folge 127 25 Minuten

Die Firma Twitoplast ist ein sehr erfolgreicher Hersteller von Kunststoffteilen für Lüftungssysteme. In ihrem Betrieb im Westjordanland sind über 150 Menschen beschäftigt - die Hälfte von ihnen Palästinenser. Tatsächlich hat die Firma den Sitz ihrer Produktion ganz bewusst in die Westbank verlegt. Der von Juden geführte Betrieb will damit die Palästienser unterstützen und ihnen wertvolle und gut bezahlte Jobs anbieten.