Du bist geliebt - Vertraue auf Gott!

Folge 466 55 Minuten

Wenn man sich vorgenommen hat, etwas für Gott zu tun, taucht ganz oft wie aus dem Nichts die Entmutigung auf und nimmt einem den Wind aus den Segeln. Gedanken wie "Das ist unmöglich" oder "Ich werde versagen" legen sich schwer auf die Stimmung. Davon darf man sich nicht runterziehen lassen, sagt Bobby Schuller. In seiner Predigt ruft er dazu auf, einfach den Schritt des Glaubens zu wagen, auch wenn man den Weg vor sich noch nicht erkennen kann. Das erfordert Mut, aber es lohnt sich. Wenn man darauf vertraut, dass der Herr gut ist und alles tun wird, was er versprochen hat, kann man unbeirrt all die Dinge umsetzen, zu denen er einen berufen hat.