Ein Leben der Hingabe

Folge 302 28 Minuten

Was würde geschehen, wenn wir uns Gott ganz hingeben? Kann die völlige Hingabe unser Leben bereichern? Dr. Charles Stanley ruft uns die Szene mit Jesus im Gebet auf dem Ölberg in Erinnerung. Selbst Jesus haderte mit seinem Schicksal, aber er gab sich seinem Vater letztendlich ganz hin. Stanley appelliert an unsere Beziehung zu Jesus. Steht der Hingabe auch Versuchung und Schwäche entgegen, wie viel mehr können wir gewinnen, wenn wir uns Gott vollkommen anvertrauen.