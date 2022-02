Der Herr ist mein Fels!

Folge 419 39 Minuten

Heiko Bräuning lädt in diesem Gottesdienst ein, die Insel der Schönheit, Korsika, zu entdecken. Er predigt zwischen Felsen und lernt interessante Menschen auf der Insel kennen. In dieser Sendung zu Gast sind Karin und Peter Fuhrmann. Sie haben Deutschland verlassen und einen neuen Dienst und eine neue Existenz aufgebaut in Korsika. Was sie dabei getragen hat, besonders auch auf dunklen Wegstrecken, erzählen sie Pfarrer Heiko Bräuning. Der wiederum zog mit seinem Fernsehteam los, um auf einem korsischen Felsplateau über Gott als unseren Felsen nachzudenken.