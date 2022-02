SOS - Hilfe in Not!

Folge 422 40 Minuten

Auf der wunderschönen Insel Korsika trifft Pfarrer Heiko Bräuning den Evangelisten und Missionswerksleiter Wilfried Schulte. Er ist in große Fußstapfen getreten, als er von seinem Vater, Anton Schulte, das Missionswerk übernahm. Von Hürden, Chancen und Herausforderungen erzählt er und wie er dabei Glaubensmut und Zuversicht brauchte. Außerdem macht Pfarrer Heiko Bräuning einen Ausflug zu einem alten Leuchtturm, um dort in seiner Predigt über das Licht der Welt nachzudenken, das Hilfe in der Not ist.