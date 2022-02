16 Jahre Bibel TV

Folge 16 1 Stunde 25 Minuten

Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 16 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus der Kirche am Südstern in Berlin. Die Predigten halten Dr. Michael Diener, Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, und Pater Kilian Müller OCist, Ökonom des Zisterzienserklosters Neuzelle.