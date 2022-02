Resilienz - Was gibt mir Halt?

Folge 285 25 Minuten

Was hält mich, wenn ich überschaubare Verhältnisse mag und doch in ständig wechselnden Umständen leben muss? Oder was gibt mir Resilienz und Durchhaltekraft, wenn ich mit Veränderung und mit fremdem und eigenem Leid konfrontiert werde? Johann Rempel hat viele Erfahrungen damit gemacht und thematisiert sie in diesem Interview.