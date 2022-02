Lebenswende statt Lebensende

Folge 288 25 Minuten

Der erfolgreiche Unternehmer Franz Wimberger steht vor dem persönlichen und geschäftlichen Aus. In dieser Situation erhält er eine Einladung zum Vortrag eines christlichen Unternehmers in einem Hotel. Er schickt seine von ihm getrennt lebende Frau dorthin, reist dann aber aus Neugier selbst auch noch nach. Und das, was sie dort hören, wird für beide zu einer Lebenswende.