Eheseminar kompakt (6/10): Liebe will gelernt sein

"Liebe will gelernt sein" - so Pastor Joachim Cochlovius. Eros, Agape und Philia sind in der griechischen Sprache im Neuen Testament die drei unterschiedlichen Formen von Liebe. Doch welche dieser Formen ist für das "Ehemannsein" aus biblischer Sicht wesentlich? Wie können Männer Liebe lernen und wie können sie Liebe praktizieren? Auf diese und weitere Fragen geht Dr. Cochlovius in der sechsten Folge seines zehnteiligen Eheseminars ein.