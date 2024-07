Bist du am richtigen Platz? (1/2)

"Es ist wichtig, am richtigen Ort zu sein." Bayless Conley spricht darüber, wie Gott uns im Leben an bestimmte Orte führt, um uns Erkenntnisse zu schenken, für uns zu sorgen und uns für andere zum Segen zu setzen. In dieser Predigt zeigt er, wie man Gottes Leitung erkennen und seinen Platz im Leben finden kann.