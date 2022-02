Bist du am richtigen Platz? (2/2)

Folge 339 26 Minuten

"Wenn wir dort sind, wo Gott uns haben will, dürfen wir erwarten, dass er unsere Bedürfnisse erfüllt und großartige Dinge durch uns tut." Bayless Conley lädt in dieser Predigt dazu ein, über diesen wichtigen Zusammenhang nachzudenken. Er spricht darüber, wie Gott uns Erkenntnisse schenken, für uns sorgen und uns für andere zum Segen setzen möchte und uns deshalb an bestimmte Orte führt.