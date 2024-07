Den Heiligen Geist kennenlernen (2/2)

Bayless Conley stellt den Heiligen Geist als eine Person vor, die präsent ist, Macht hat und sich eine innige Freundschaft zu uns wünscht. Wie wir durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Hoffnung, Freude und Trost bekommen, erklärt er in seiner Predigt. Er ist überzeugt: Wenn wir an Gottes Zusagen festhalten, wird der Heilige Geist sie in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen.