Wie du Freude findest

Folge 342 26 Minuten

Gott möchte nicht, dass unser Leben voller Stress, Sorge und Angst ist. Nein, sein Plan für uns ist Freude in jeder Phase des Lebens, so steht es in der Bibel. In dieser Predigt gibt Harrison Conley drei praktische Tipps, wie wir Gottes Freude anzapfen können. Er verrät, warum unsere Gedanken über andere, die Kunst der Zufriedenheit und Großzügigkeit wichtige Puzzleteile sind, um ein Leben voller Freude führen zu können.