Lektionen aus Philipper 1 (1/2)

Bayless Conley bringt in seiner Predigt den Apostel Paulus näher. Paulus erklärt den Christen in Philippi, welchen Charakter, welche Haltung und welche Lebensweise "Bürger des Himmels" haben sollten. Diese Predigt will dabei helfen, effizient für konkrete Bedürfnisse zu beten. Sie gibt Einblicke in das Leben nach dem Tod und motiviert dazu, ein Leben zu führen, in dem sich das Evangelium widerspiegelt.