5 Bekenntnisse, die Gott hören will (2/2)

Die Bibel vergleicht unsere Zunge mit dem Ruder an einem Schiff, das bestimmt, in welche Richtung unser Leben geht. Sie lehrt sogar, dass wir durch unsere Worte entscheiden, ob Fluch oder Segen unserem Leben folgen werden. In dieser Predigt zeigt uns Bayless Conley 5 Bekenntnisse, die Gott von uns hören möchte. Er lehrt, welche Auswirkungen es auf unser Leben und das unserer Mitmenschen haben kann, wenn man diese Bekenntnisse laut ausspricht.