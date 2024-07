Was die Bibel über die Taufe sagt (1/2)

Worum geht es bei der Taufe? Warum ist sie wichtig? Was ist der Unterschied zwischen der Wassertaufe und der Taufe mit dem Heiligen Geist? In dieser Grundlagenpredigt erläutert Bayless Conley die vier Taufen des Neuen Testaments: die Taufe des Johannes, die Taufe in den Leib Christi, die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Wassertaufe. Pastor Bayless Conley zeigt, was Gottes Wort über dieses wichtige Thema sagt und ermutigt dazu, den nächsten Schritt auf der geistlichen Reise zu gehen.