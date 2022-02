Die Kraft des Kreuzes

Folge 353 26 Minuten

Seit der Kreuzigung Jesu waren in jeder Generation Menschen voll des Lobes über das Kreuz. Was ist der Grund für diese Reaktion? Bayless Conley erklärt in dieser Predigt, was die Kreuzigung von Jesus Christus von den vielen anderen in der Geschichte der Menschheit unterscheidet. Dieser Denkanstoß hilft dabei, eine andere Perspektive einzunehmen, um ganz neu für Jesu Sieg am Kreuz dankbar sein zu können.