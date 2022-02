Gott rechnet mit dir

Folge 355 26 Minuten

Wozu sind wir hier? Warum wurden wir erschaffen? Um Gott nahe zu sein, so Bayless Conley. Er erklärt in dieser Predigt, dass Gott unsere Gebete, unsere Gaben und unsere Freundlichkeit gebrauchen möchte, damit Menschen in unserem Umfeld ihn kennenlernen können. Anhand des Gleichnisses vom unfruchtbaren Feigenbaum fordert er uns auf, die Zeit zu erkennen, in der wir leben - eine Zeit, in der Gottes Geduld weiter andauert, damit verlorene Menschen immer noch zu ihm finden können.