Der große Glaube einer Mutter (Predigt: Harrison Conley)

In dieser Predigt zum Muttertag zeigt uns Harrison Conley drei wichtige Zutaten für einen großen Glauben: Ausdauer, Anbetung und Demut. Das alles zeichnete eine Mutter in der Bibel aus, deren Glauben Jesus als "groß" bezeichnete. Die Geschichte zeigt, was uns für schwere Zeiten ausrüsten und unseren Glauben stark machen kann. Heute speziell für alle Mütter - aber natürlich für jeden von uns gültig!