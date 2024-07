Entdecke Gottes Schätze für dich (2/2)

In der Bibel steht, dass Gott uns Schätze anvertraut hat und wir sie gut verwalten sollen. Aber wie kann uns das gelingen und um welche Schätze geht es überhaupt? Bayless Conley erläutert in dieser Predigt verschiedene biblische Aussagen über materielle und geistliche Schätze. Er zeigt, wie wir weise verwalten können, was Gott uns anvertraut hat. Das kann uns helfen, Gottes Geschenke erst richtig wertzuschätzen und zu genießen.