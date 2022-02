Ein Lied für Israel

Folge 129 25 Minuten

Vesna Bühler lebt mit ihrer Familie seit über 25 Jahren in Israel. Ihr Ehemann Jürgen Bühler ist Präsident der ICEJ in Jerusalem. Schon seit ihrer Jugend ist sie musikalisch als Sängerin aktiv. Faszination Israel hat Vesna in Jerusalem und in ihrem Heimatort Heidenheim begleitet. Wie sie nach Israel kam und wie sie mit ihrer Musik Juden und Araber gleichermaßen erreichen will, erzählt sie in dieser Sendung.