Sein Akku ist nie leer

Folge 132 25 Minuten

Doron Myersdorf ist Gründer des israelischen Start-up-Unternehmens StoreDot mit Sitz in Herzliya. Es hat eine einzigartige Batterie entwickelt, die in atemberaubenden 5 Minuten komplett geladen werden kann. Große Firmen wie Samsung, Daimler oder BP haben dreistellige Millionenbeträge in StoreDot investiert. Doron Myersdorf ist ein ungewöhnlicher Visionär, der heute schon an dem Nachfolger seiner eigenen neuen Batterie forscht. "Faszination Israel" gibt einen seltenen Einblick in die Forschungslabore bei StoreDot.