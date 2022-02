Westjordanland: Was der Westen nicht versteht

Folge 134 25 Minuten

Im Westjordanland leben 80% Palästinenser und 20% Juden. Nun fordert man aber mit der Zweistaatenlösung eine judenfreie Westbank, womit 100.000 Palästinenser arbeitslos würden. In palästinensischen Schulen erzieht man die Kinder zum Judenhass und die palästinensische Autonomiebehörde bezahlt für das Morden von Juden. All das wird von Fördergeldern westlicher Demokratien finanziert. Wäre es nicht sinnvoller, in Koexistenz-fördernde Projekte zu investieren? Faszination Israel zeigt die Fakten auf.