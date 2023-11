Der Kunst-Schatz (1/2)

In Jerusalem gibt es die Bezalel Akademie für Kunst und Design. Sie wurde bereits 1906 von dem jüdischen Künstler Boris Schatz gegründet. Seiner Zeit gab es im Nahen Osten noch keinen jüdischen Staat, geschweige denn eine Kunstschule. Ihren Namen entlehnt sie aus der Bibel. Bezalel hatte unter Mose die Stiftsthütte mit allen ihren Geräten gebaut. Dafür wurde er eigens von Gott befähigt. In dieser zweiteiligen Dokumentation wird deutlich, dass Kunst und Kreativität in der jüdischen Geschichte seit jeher eine große Rolle spielen, und ein innovativer Geist auch im heutigen Israel überall zu finden ist.