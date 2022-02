Treu bis in den Tod

Folge 141 25 Minuten

Das Holocaust Chamber ist das älteste Holocaustmuseum in Israel. Mit seinen beeindruckenden originalen Ausstellungsstücken ist es ein sehr nüchterner Ort, der kaum jemanden unberührt lassen wird. Das Holocaust Chamber vermittelt vor allem die ungeheure Hingabe des jüdischen Volkes an ihren Gott und ihre heiligen Schriften. Es wird deutlich, wie häufig jüdische Häftlinge in Lagern unter größter Not ihrer jüdischen Identität und dem Gott Israels treu geblieben sind, sogar bis zum letzten Gang in die Gaskammer.