Sehnsucht nach Stille

Folge 112 28 Minuten

Stille, gemäß althochdeutscher Definition "still, ohne Bewegung, ruhig, ohne Geräusch" beschreibt in der deutschen Sprache die Abwesenheit jeglicher Geräusche, die empfundene Lautlosigkeit und auch die Bewegungslosigkeit. Die tägliche Informationsflut mit unzähligen Reizen, aber auch die vielen Begegnungen, Verabredungen und Verpflichtungen lassen im Alltag die Stille in Vergessenheit geraten. So ist es nicht erstaunlich, dass sich in der heutigen schnelllebigen Zeit immer mehr Menschen dieser Sehnsucht bewusst werden und die Stille gezielt suchen.