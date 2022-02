Was summt denn da? Alles über die Biene

Folge 102 25 Minuten

In Benjamins Kindersendung begrüßt Moderatorin Jenny diesmal einen Imker als Studiogast. Von ihm erfahren die Kinder, welche verschiedenen Bienen es in einem Volk gibt und warum sie so wichtig für uns Menschen sind. Aus einer Konservendose und Bambusröhrchen basteln die Kinder im Studio ein Wildbienenhotel.