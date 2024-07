Wohlstand und Großzügigkeit!

In der Bibel findet man über 2.200 Stellen, in denen es um Geld geht. Das sind dreimal so viel wie die, in denen von Liebe gesprochen wird. Die Verse handeln von Versuchung und Geiz, aber auch von Wohlstand und Großzügigkeit. Bobby Schuller erklärt in seiner Predigt, warum dieses Thema so bedeutend ist und warum wir Gott unseren Zehnten spenden sollten.