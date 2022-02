Überfluss: Warum gibt es Mangel?

Folge 494 55 Minuten

Ein Leben mit Gott bedeutet Überfluss. Was ist also der Grund für Mangel in unserem Leben? Bobby Schuller spricht von den Versuchungen des Teufels, der keine hässliche Fratze besitzt, sondern trügerisch attraktiv daherkommt. Auf amüsante Art erklärt er, wie wir ihn erkennen und ihm die Stirn bieten können.