Was wir von Mose lernen können (4/12): Das Versprechen und der Plan

Staffel 1 Folge 329
28 Minuten

Selbst wenn wir Gottes Willen nach bestem Wissen und Gewissen tun, sind wir als Christen nicht vor Schwierigkeiten gefeit. Anhand von Mose stellt Dr. Stanley sieben Dinge heraus, an die wir uns erinnern sollten, wenn es mal schwierig wird.

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Zusatz­informationen

Serie: In Touch mit Dr. Charles Stanley

Genre: Ratgeber

Jahr: 2020-2020