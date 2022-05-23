Was wir von Mose lernen können (4/12): Das Versprechen und der Plan

Selbst wenn wir Gottes Willen nach bestem Wissen und Gewissen tun, sind wir als Christen nicht vor Schwierigkeiten gefeit. Anhand von Mose stellt Dr. Stanley sieben Dinge heraus, an die wir uns erinnern sollten, wenn es mal schwierig wird.