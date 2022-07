Unter Felicitys Obhut

Staffel 1 Folge 6 58 Minuten

Felicity besteht darauf, auf die Kinder aufzupassen, während ihre Eltern für zwei Tage verreisen. Schließlich kennt sie sich in allen Dingen am besten aus. Dann muss auch noch Tante Hetty in einer dringenden Sache Avonlea verlassen. Klar, dass da bei den Kindern einiges drunter und drüber geht ...