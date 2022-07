Bekehrungen

Staffel 1 Folge 7 58 Minuten

Sara setzt sich dafür ein, dass der Stalljunge Peter mit in die Kirche kommen kann. Als dann auch noch die Außenseiterin Peg Bowen der Einladung des Reverends in den Gottesdienst folgt, ist die friedliche Ordnung in Avonlea zerstört.